Что известно об очередном транше от ЕС?

Средства направят на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства. Детали в понедельник, 22 декабря, сообщили в Министерстве финансов Украины, передает 24 Канал.

В частности, украинское правительство привлекло 2,1 миллиарда евро кредитных средств и 200 миллионов евро гранта.

Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности и бесперебойного функционирования госуправления в условиях войны.

Для получения средств Украина успешно выполнила 8 реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в ЕС,

– подчеркнул глава Минфина Сергей Марченко.

Напомним, шестую выплату премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала еще 11 декабря. Тогда она уточнила, что для этого Украина реализовала ряд системных реформ в:

управлении государственными финансами;

зеленом переходе и охране окружающей среды;

оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

Справка: программу Ukraine Facility начали в 2024 году – сроком на четыре года. Всего в государственный бюджет уже поступило более 26,7 миллиарда евро, из которых в 2025 году – более 10,6 миллиарда евро. Общий предусмотренный объем финансирования – около 50 миллиардов евро.

К слову, ЕС остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины, предоставив 70,7 миллиарда евро с февраля 2022 года. Только в 2025 году Украина получила более 28,7 миллиарда евро финансовой помощи.

Каким был предыдущий транш от ЕС?