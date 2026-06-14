Институт изучения войны проанализировал ход боевых действий на фронте. Аналитики отметили успехи украинцев на Лиманском направлении и ухудшение ситуации с обороной Константиновки.

Смотрите также: Дроны нанесли удар по российскому химзаводу "Азот": на объекте вспыхнул мощный пожар

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Украинские контратаки на Боровском направлении, вероятно, затрудняют российские наступательные действия на Лиманском.

Источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", заявил 13 июня, что украинские силы контратаковали вблизи Нового и Липового в направлении Зеленой Долины, а также продвигаются через российские позиции у Среднего в сторону Шандриголового и Новоселовки.

По словам источника, это создало критическую ситуацию для оккупантов.

Также утверждается, что российское командование перебросило значительную часть сил из районов Святогорска и Яровой, расположенных к северо-востоку от Лимана, чтобы сдержать украинские контратаки южнее и юго-восточнее Боровой. Из-за этого, как заявляет источник, российские наступательные усилия на Лиманском направлении ослабли.

Как продолжается оборона украинского "пояса крепостей" / Карта ISW

Между тем сложилась тяжелая ситуация на Славянском направлении.

Украинская бригада, воюющая на этом направлении, 13 июня сообщила, что оккупанты проникают через лесополосы южнее Закитного и Кривой Луки, чтобы закрепиться, накопить силы и продвигаться к окраинам Николаевки, на северо-восток от Славянска.

Также бригада заявила, что россияне пытаются установить огневой контроль над украинскими логистическими маршрутами с помощью дистанционного минирования и ударов дронами.

Что происходит на Славянском направлении / Карта ISW

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец рассказал, что захватчики стремятся обойти Краматорск. По его словам, само Краматорское направление сейчас является самым спокойным на востоке Украины.

Запорожец отмечает, что оккупанты не смогут быстро захватить Краматорск, поэтому сосредотачивают штурмы и разведку именно на Славянском направлении – в частности, возле Кривой Луки, Закитного и Рай-Александровки.

На Константиновском направлении тоже очень непросто.

13 июня Минобороны России заявило, что его силы якобы продвигаются в восточной и западной частях Константиновки и за два дня захватили 172 здания в городе.

Аналитики отмечают, что это сообщение об успехах оккупантов преувеличено. Враг хочет создать впечатление, что его сил в Константиновке больше, чем есть на самом деле.

В то же время эксперты признают, что возможности Украины оборонять Константиновку ухудшаются.

Какова ситуация на Константиновском направлении / Карта ISW

Наиболее активным направлением боевых действий на юге остается Гуляйпольское. Там ежедневно происходит от 40 до 45 боевых столкновений.

Пресс-секретарь Сил обороны юга полковник Владислав Волошин сообщил, что оккупанты атакуют на север от Гуляйполя, чтобы обойти город с запада и затруднить украинскую логистику. Волошин также отметил, что за последние две недели оккупанты не добились успехов в этом секторе.

Российское командование поставило своим войскам задачу максимально приблизиться к Запорожью к концу лета 2026 года.

Обстановка в Запорожье / Карта ISW

На других направлениях фронта враг продолжает наступательные действия и прибегает к тактике инфильтрации. Впрочем, подтвержденных продвижений у противника нет.