Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. Аналітики заявили про успіхи українців на Лиманському напрямку і погіршення ситуації для оборони Костянтинівки.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Українські контратаки на Борівському напрямку, ймовірно, ускладнюють російські наступальні дії на Лиманському.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", заявило 13 червня, що українські сили контратакували поблизу Нового та Липового в напрямку Зеленої Долини, а також просуваються через російські позиції біля Середнього у бік Шандриголового та Новоселівки.

За словами джерела, це створило критичну ситуацію для окупантів.

Також стверджується, що російське командування перекинуло значну частину сил із районів Святогірська та Ярової, що на північний схід від Лимана, аби стримати українські контратаки південніше та південніше-східніше Борової. Через це, як заявляє джерело, російські наступальні зусилля на Лиманському напрямку послабилися.

Як триває оборона українського "поясу фортець" / Карта ISW

Тим часом важка ситуація склалася на Слов'янському напрямку.

Українська бригада, яка воює на цьому напрямку, 13 червня повідомила, що окупанти просочуються через лісосмуги південніше Закітного та Кривої Луки, щоб закріпитися, накопичити сили та просуватися до околиць Миколаївки, на північний схід від Слов'янська.

Також бригада заявила, що росіяни намагаються встановити вогневий контроль над українськими логістичними маршрутами за допомогою дистанційного мінування та ударів дронами.

Що відбувається на Слов'янському напрямку / Карта ISW

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець розповів, що загарбники прагнуть обійти Краматорськ. За його словами, сам Краматорський напрямок наразі є найтихішим на сході України.

Запорожець наголошує, що окупанти не зможуть швидко захопити Краматорськ, тому зосереджують штурми та розвідку саме на Слов'янському напрямку – зокрема біля Кривої Луки, Закітного та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку теж дуже непросто.

13 червня міноборони Росії заявило, що її сили нібито просуваються у східній та західній частинах Костянтинівки й за два дні захопили 172 будівлі в місті.

Аналітики зазначають, що це повідомлення про успіхи окупантів є перебільшеним. Ворог хоче створити враження, що його сил у Костянтинівці більше, ніж є насправді.

Водночас експерти визнають, що можливості України обороняти Костянтинівку погіршуються.

Яка ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Найактивнішим напрямок бойових дій на півдні залишається Гуляйпільський. Там щодня відбувається від 40 до 45 бойових зіткнень.

Речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин повідомив, що окупанти атакують на північ від Гуляйполя, щоб обійти місто із заходу та ускладнити українську логістику. Волошин також зазначив, що за останні два тижні окупанти не мали успіхів у цьому секторі.

Російське командування поставило своїм військам завдання максимально наблизитися до Запоріжжя до кінця літа 2026 року.

Обстановка на Запоріжжі / Карта ISW

На інших напрямках фронту ворог продовжує наступальні дії і вдається до тактики інфільтрацій. Втім, підтверджених просувань у противника немає.