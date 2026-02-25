Россия может держать взрывчатку, дроны, оружие и агентов под прикрытием на некоторых объектах, готовых к активации в случае кризиса. Об этом сообщили в The Telegraph.
Смотрите также "Ядерная бомба для Украины": Лондон и Киев гневно отреагировали на заявление России
Что известно о российской недвижимости в Европе?
В издании заявили, что с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной количество диверсий в Европе значительно возросло. Речь идет о связанных с Москвой актах саботажа – от поджогов в Лондоне и Варшаве до рассылки посылок со взрывчаткой, с целью убийств и попыток подрыва поездов.
В разведке заявили, что таким образом Кремль проверяет решимость НАТО, чтобы выяснить, до какой границы можно заходить в своих действиях.
Великобритания сейчас действует в пространстве между миром и войной. Россия испытывает нас в серой зоне тактикой, которая находится чуть ниже порога войны,
– заявила новая глава MI6 Блез Метревели.
Москву также подозревают в том, что она использует разведывательные и "теневые" суда для установки взрывчатки у подводных кабелей в британских водах. Страна также сможет проводить такие "мероприятия" и на суше.
Россия уже купила недвижимость вблизи штаб-квартиры MI6 и возле посольства США в Найн-Элмс. Кремль хочет приобрести отдаленные объекты с видом на базу подводных лодок "Трайдент" на западе Шотландии, а также, вероятно, уже мог купить дома вблизи авиабазы Акротири на Кипре.
Места расположения российской недвижимости в Европе / фото Telegraph
Российские "закупки" добрались и до Финляндии. В 2018 году компания Airiston Helmi незаметно приобрела 17 объектов недвижимости вдоль Архипелажного моря. Тогда страна решила не противостоять Москве, а владельца компании обвинили в мошенничестве.
Русская православная церковь также купила недвижимость вблизи военных баз в Норвегии и Швеции. По данным издания, оттуда Россия может перехватывать сигналы и управлять дронами. В Швеции один из священников церкви получил медаль от российской разведки.
В The Telegraph отметили, что европейские страны реагируют на такие провокации очень медленно. Хотя некоторые государства усилили контроль за покупкой недвижимости россиянами, общеевропейский запрет не сработал, оставив пробелы в законах и опасения относительно безопасности.
Последние новости о диверсиях в Европе
Кремль активно использует завербованное гражданское население для диверсий в Европе. Российский агент Алексей Колосовский организует и координирует диверсионные операции в Польше, Литве, Великобритании и Германии.
В Польше повреждена железная дорога, важная для поставок военной помощи в Украину. Еще в 2021 году Россия открыто заявила, что хочет осуществлять военно-технические мероприятия в Европе.