Горять майже всі резервуари: СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції біля Пермі

Після атаки дронів на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, за попередніми даними, горять резервуари з нафтою. Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про атаку?

Служба безпеки України заявила про ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛПДС) "Пермь", яка входить до системи АТ "Транснефть". Об’єкт розташований більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону та є одним із ключових вузлів російської магістральної нафтотранспортної мережі.

Після атаки дронів на території станції виникла масштабна пожежа. Попередньо повідомляється, що горять майже всі резервуари для зберігання нафти, однак точні масштаби пошкоджень уточнюються.

У Службі безпеки України наголошують, що операція є частиною системної роботи зі зменшення економічного потенціалу Росії.

СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу Росії, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури,

– зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Удари по нафтотранспортній системі розглядаються як спосіб впливу не лише на інфраструктуру, а й на здатність Росії забезпечувати власну армію пальним та підтримувати експортні доходи.

Чому цей обʼєкт є стратегічно важливим?

ЛПДС "Пермь" – це не просто одна з нафтоперекачувальних станцій у регіоні, а елемент великого транзитного вузла російської нафтотранспортної системи, який фактично "зшиває" видобуток у Сибіру з переробкою та експортом у європейській частині Росії.

Її значення визначається насамперед географією. Пермський край розташований на стику Уралу і Поволжя – це проміжна зона, через яку проходять магістральні нафтопроводи з північних і східних родовищ у напрямку центральної Росії. Саме такі вузлові станції виконують функцію розподілу потоків, адже вони регулюють, куди саме піде сировина: на конкретні нафтопереробні заводи, експортні гілки або внутрішні резервуари зберігання.

Фактично це "перемикач" у системі "Транснефті". Якщо уявити нафтопровід як мережу артерій, то подібні станції – це серцеві клапани, які контролюють тиск, напрямок і обсяг потоку. Порушення роботи такого вузла не означає лише локальну проблему на одному об’єкті: воно може створювати дисбаланс у всій системі постачання, змушуючи перенаправляти потоки через інші маршрути або знижувати навантаження на трубопроводи.

Окремо важливо, що через Пермь проходить нафта, яка далі може спрямовуватися на низку великих російських НПЗ, включно з регіональними заводами Уралу. Це означає, що будь-які перебої на цьому етапі потенційно впливають не лише на експорт, а й на внутрішнє забезпечення паливом: від цивільного транспорту до військової логістики.

Ще один критичний аспект – резервуарні парки. Такі станції зазвичай мають великі обсяги проміжного зберігання, які дозволяють стабілізувати подачу нафти при пікових навантаженнях або аваріях на інших ділянках. Якщо пошкоджуються саме резервуари, як повідомляється у цьому випадку, система втрачає "буфер", що робить її більш вразливою до коливань і змушує швидко перерозподіляти ресурси.

