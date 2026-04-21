О задержании злоумышленника СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о российской ботоферме?

Задержанный ежемесячно продавал в Россию более 3 тысяч фейковых страниц в телеграме для распространения их пропаганды. СБУ установила, что основными покупателями были российские спецслужбы, которые распространяли дезинформацию о ситуации в стране.

Для этого злоумышленник создавал "подставные" аккаунты, зарегистрированные на мобильные номера украинских операторов, а затем продавал их на специализированных вражеских онлайн-платформах,

– сообщили в Службе безопасности.

Также они использовали эти номера для отправки анонимных сообщений о якобы минировании различных объектов, распространяя панические настроения среди людей, чтобы усилить раскол и конфронтацию в украинском обществе. Правоохранители заблокировали почти 20 000 фейковых аккаунтов, которые использовали российские спецслужбы.

Преступника задержали в собственном доме, где он организовал ботоферму. Во время обысков у задержанного нашли компьютерную технику, USB-хабы с модемами, телефоны и почти 2 тысячи сим-карт различных мобильных операторов. Ему вручили подозрение по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, группой лиц.



