Фигурантку задержали "на горячем" в одном из парков Харькова. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала российскую шпионку?

Дроны наводила завербованная россиянами местная жительница. Оккупанты заметили ее в соцсетях, где и публиковала комментарии в поддержку врага.

По инструкциям кремлевских кураторов женщина должна была снимать последствия обстрела сразу после ночной атаки, а также фиксировать полеты дронов над Харьковом днем.

Таким образом россияне пытались оценить эффективность своих БпЛА и получить координаты размещения систем украинской ПВО.

Переписка с российским куратором в телефоне агента / Фото СБУ

Также оккупанты предоставляли информацию шпионке об ориентированных направлениях полета дронов, чтобы та заблаговременно прибыла на место и все зафиксировала.

Правоохранители арестовали агента пока та вела прямую трансляцию для оккупантов во время второй волны обстрела Харькова.

На месте СБУ изъяла у злоумышленницы телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом. С помощью гаджета оккупанты и наводили БПЛА на жилые здания в городе.

Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

