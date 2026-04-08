Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также Российская разведка следила за людьми через роутеры: детали операции

Как агент планировал осуществить теракт?

Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать одного из руководителей Федерации работодателей Украины возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.

Известно, что взрыв должен был произойти утром, когда чиновник выходил на работу из подъезда многоэтажки.

Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта,

– говорится в сообщении.

По данным следствия, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области. Осенью 2025 года его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах в Украине. Личность этого куратора также уже установила контрразведка СБУ.

Впоследствии агент прибыл в Киев, чтобы подготовить теракт. В столице он поселился в съемной квартире и начал отслеживать локации пребывания и маршруты перемещения чиновника.

Для конспирации злоумышленник регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения он также координировал с куратором от ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере.

Важно! Служба безопасности Украины запустила короткий номер горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. СБУ призывает граждан активно сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно на фоне роста попыток вербовки со стороны российских спецслужб. Также доступны альтернативные способы коммуникации: электронная почта callcenter@ssu.gov.ua и специальный чат-бот "Спали ФСБшника" в мессенджере Telegram.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с Россией. Правоохранители также сообщили агенту о подозрении в:

государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

законченном покушении на теракт.

Доказательства сотрудничества с вражескими спецслужбами / Фото: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей: ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ предотвращает теракты: последние новости