Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження, чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Що відомо про вибух гранати?

Поліцейські Чернігівського райуправління поліції затримали 52-річного місцевого мешканця за хуліганські дії із застосуванням навчальної гранати.

Інцидент стався 30 березня близько 18:00 на сходовому майданчику багатоповерхівки. За словами правоохоронців, чоловік у стані алкогольного сп’яніння підірвав гранату між квартирами на 9-му поверсі, після чого повернувся до своєї квартири.

Чоловік прийшов до квартири 82-річної сусідки та в її присутності здійснив підрив навчальної гранати, після чого повернувся до своєї квартири,

– повідомили у поліції.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог зі службовою собакою та екіпажі патрульних. Хулігана затримали у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років.

