Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження, чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.
Що відомо про вибух гранати?
Поліцейські Чернігівського райуправління поліції затримали 52-річного місцевого мешканця за хуліганські дії із застосуванням навчальної гранати.
Інцидент стався 30 березня близько 18:00 на сходовому майданчику багатоповерхівки. За словами правоохоронців, чоловік у стані алкогольного сп’яніння підірвав гранату між квартирами на 9-му поверсі, після чого повернувся до своєї квартири.
Чоловік прийшов до квартири 82-річної сусідки та в її присутності здійснив підрив навчальної гранати, після чого повернувся до своєї квартири,
– повідомили у поліції.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог зі службовою собакою та екіпажі патрульних. Хулігана затримали у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років.
Інші інциденти, пов'язані із вибухом гранати
19 лютого на Буковині невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції та втік з місця події. На території області ввели спеціальну поліцейську операцію, і нападника скоро було затримано. Ним виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець.
В одному із житлових будинків у Вознесенівському районі Запоріжжя ввечері 16 жовтня здетонувала граната. Внаслідок цього постраждав чоловік. На місці події працювали поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
У Львівській області невідомий підірвав гранату в одному з населених пунктів у Шептицькому районі. У цей час лунала повітряна тривога – Росія атакувала нашу країну безпілотниками та ракетами. Повідомлення про вибух надійшло правоохоронцям 25 травня близько 2:30.