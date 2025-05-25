Повідомлення про вибух надійшло правоохоронцям близько 2:30. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про вибух на Львівщині під час повітряної тривоги

Під час комбінованого удару Росії по території України у Львівській області чоловік вирішив підірвати гранату. Поліцейські встановлюють зловмисника.

Як встановили правоохоронці, вибухнула граната, тип та походження якої встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль, припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку,

– повідомили вони.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького відділу поліції, а також спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Львівщини.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

До слова, під час нічної атаки на Київ день тому, 24 травня, чоловік застрелився в укритті. Він намагався скоїти самогубство, але підтверджень його загибелі немає.