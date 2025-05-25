Сообщение о взрыве поступило правоохранителям около 2:30. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно о взрыве во Львовской области во время воздушной тревоги

Во время комбинированного удара России по территории Украины во Львовской области мужчина решил взорвать гранату. Полицейские устанавливают злоумышленника.

Как установили правоохранители, взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, обломками был поврежден автомобиль, припаркованный недалеко от места взрыва, а также окна дома,

– сообщили они.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Шептицкого отдела полиции, а также специалисты взрывотехнической службы полиции Львовской области.

По факту следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

К слову, во время ночной атаки на Киев день назад, 24 мая, мужчина застрелился в укрытии. Он пытался совершить самоубийство, но подтверждений его гибели нет.