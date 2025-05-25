О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 25 мая, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг продвинулся на нескольких направлениях и формирует условия для наступления на Константиновку: карты ISW
Россияне атаковали Хмельницкую область
В ОВА сообщили, что сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.
Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.
Мэр Конотопа рассказал об обстреле города
- Это был самый массированный и комбинированный удар по Конотопу, пожалуй, со времен 2-й Мировой.
- Жертв и раненых по состоянию на сейчас нет.
- Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории.
- Разрушений и повреждений жилого сектора, по состоянию на данный момент, не зафиксировано.
- Частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы должно все восстановиться.
В Киевской области есть погибшие и много пострадавших после ночной массированной атаки врага
К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека.
Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе.
Также есть 10 пострадавших.
В Тернополе "Калибр" попал в промышленное предприятие
В ОВА сообщили, что в 02:56 в городе Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятия с последующим возгоранием.
Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Повреждены окна в домах на прилегающей территории.
Взрывы слышали в Одессе и Харькове.
Россия под атакой БПЛА
Россияне снова жалуются на взрывы. Под удар якобы попали несколько городов – в том числе Москва и Елец.
Взрывы прогремели в Николаеве, также в Конотопе Сумской области.
Россияне говорили, что безусловное прекращение огня неприемлемо, – Кислица о переговорах в Стамбуле
Делегация страны-агрессора несколько раз в течение встречи заявляла: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо".
Россия может напасть на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что до 2030 года Россия может осуществить нападение на страны НАТО. Кремль не готов к долгосрочному миру, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.