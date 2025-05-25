Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 25 травня, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни атакували Хмельницьку область
В ОВА повідомили, що сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.
Мер Конотопа розповів про обстріл міста
- Це був наймасованіший і комбінований удар по Конотопу, мабуть, з часів 2-ї Світової.
- Жертв і поранених станом на зараз немає.
- Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на тиреторії.
- Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано.
- Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися.
У Київській області є загиблі й багато постраждалих після нічної масованої атаки ворога
На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини.
Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі.
Також є 10 постраждалих.
У Тернополі "Калібр" влучив у промислове підприємство
В ОВА повідомили, що о 02:56 у місті Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням.
Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила.
Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.
Вибухи чули в Одесі та Харкові.
Росія під атакою БпЛА
Росіяни знову жаліються на вибухи. Під удар нібито потрапили декілька міст – у тому числі Москва та Єлець.
Вибухи пролунали у Миколаєві, також у Конотопі на Сумщині.
Росіяни казали, що безумовне припинення вогню неприйнятне, – Кислиця про переговори в Стамбулі
Делегація країни-агресорки декілька разів упродовж зустрічі заявляла: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне".
Росія може напасти на НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що до 2030 року Росія може здійснити напад на країни НАТО. Кремль не готовий до довгострокового миру, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.