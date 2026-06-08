Про це поліція Дніпропетровської області повідомила у власних соцмережах.

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Що відомо про вибух у Дніпрі?

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу двоє чоловіків отримали травми. Від ушкоджень вони обидва загинули.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники вибухотехнічної служби поліції області. Вони проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин.

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За результатами огляду місця трагедії та зібраних матеріалів правоохоронці нададуть правову оцінку події.

Трагічні події у Дніпрі

Росіяни масовано обстріляли Дніпро у ніч проти 2 червня. Під час повторного удару загинув рятувальник Антон Ярмоленко. За даними ДСНС, рятувальник прибув на місце події після першого удару по місту, щоб допомогти постраждалим.

У п'ятницю, 5 червня, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра сталася бійка. Після приїзду поліції один з учасників кинув у бік правоохоронців гранату. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, а поранень зазнали 4 поліцейських.