Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Дніпрі сьогодні?

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:58. У деяких районах області сирени прозвучали раніше, а в деяких пізніше. Водночас є і ті, де тривоги немає.

О 22:01 Повітряні сили інформували, що на Дніпро з півдня рухається група безпілотників.

О 22:28 кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті прогриміли вибухи.

Моніторингові спільноти теж писали, що в бік Дніпра рухаються дрони. Важливо, що про рух "Шахедів" чи інших БпЛА повідомляли і після вибухів – це вже нові безпілотники.