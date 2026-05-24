Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что на самом деле "Циркон" может долететь из Крыма в Киев за 6 – 10 минут. Если это запуск из Курской области, то ракета долетит за 4 – 6 минут.

"Около 6 – 10 минут. Но вопрос в том, что они отмечали, и другой вопрос, что на самом деле имели. Это касается и "Кинжалов". Развертывание этих средств – это реальное предупреждение об угрозе. Курщина – это будет примерно 4 – 6 минуты", – сказал авиаэксперт.

Возникает вопрос, не угрожает ли "Циркон" Западу. По его словам, "Цирконы" – это угроза для всей Украины, не только для западных областей. Россияне заявляли о дальности 1000 – 1500 километров. Однако согласно признакам и исследованиям обломков, вряд ли ракета работает на более 600 километров. Для западных регионов также есть угроза.

Характеристики ракет "Циркон" и "Оникс" / инфографика 24 Канала

Напомним, что ночью 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В частности, оккупанты применили 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон". Районы пусков – временно оккупированный Крым и Курская область.