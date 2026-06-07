Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 6 июня 2026 года.

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Какова сейчас реальная ситуация на фронте?

Украинское военное издание "Милитарный" со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщило, что в мае 2026 года украинские силы освободили больше территорий, чем смогли захватить российские войска.

По данным собеседников издания, в течение мая украинские военные восстановили контроль над территорией или ликвидировали российские группы на площади около 250 квадратных километров. В то же время российские войска за этот период захватили лишь около 130 квадратных километров.

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Также источники сообщили, что в апреле 2026 года украинские силы освободили или зачистили примерно 80 квадратных километров территории, тогда как российские войска продвинулись на 150 – 160 квадратных километров.

Оценки "Милитарного" и других источников отличаются от подсчетов ISW из-за различных подходов. Однако все они указывают на одну тенденцию – замедление темпов российского продвижения и рост успехов украинских сил.

По оценке ISW, в мае 2026 года российские войска захватили или осуществили проникновение на территорию площадью около 40 квадратных километров. В то же время российская армия потеряла контроль примерно над 280 квадратными километрами.

Текущая ситуация на поле боя, в которой украинские и российские позиции часто перемежаются, а "зона поражения" (зона повышенного риска ударов беспилотников) расширяется, затрудняет точные расчеты относительно российских и украинских достижений и потерь,

– говорится в отчете.

К слову, аналитики ISW также сообщили, что Силы обороны перехватили инициативу у Константиновки.

Враг пытается использовать малые группы и маскировки в зеленых насаждениях для продвижения, однако сталкивается с постоянным поражением со стороны украинских подразделений БпЛА.