Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 6 червня 2026.

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Яка зараз реальна ситуація на фронті?

Українське військове видання "Мілітарний" з посиланням на власні джерела в ЗСУ повідомило, що в травні 2026 року українські сили звільнили більше територій, ніж змогли захопити російські війська.

За даними співрозмовників видання, протягом травня українські військові відновили контроль над територією або ліквідували російські групи на площі близько 250 квадратних кілометрів. Водночас російські війська за цей період захопили лише близько 130 квадратних кілометрів.

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Також джерела повідомили, що у квітні 2026 року українські сили звільнили або зачистили приблизно 80 квадратних кілометрів території, тоді як російські війська просунулися на 150 – 160 квадратних кілометрів.

Оцінки "Мілітарного" та інших джерел відрізняються від підрахунків ISW через різні підходи. Проте всі вони вказують на одну тенденцію – уповільнення темпів російського просування та зростання успіхів українських сил.

За оцінкою ISW, у травні 2026 року російські війська захопили або здійснили проникнення на територію площею близько 40 квадратних кілометрів. Водночас російська армія втратила контроль приблизно над 280 квадратними кілометрами.

Поточна ситуація на полі бою, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а "зона ураження" (зона підвищеного ризику ударів безпілотників) розширюється, ускладнює точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат,

– йдеться у звіті.

До слова, аналітики ISW також повідомили, що Сили оборони перехопили ініціативу біля Костянтинівки.

Ворог намагається використовувати малі групи та маскування в зелених насадженнях для просування, однак стикається з постійним ураженням з боку українських підрозділів БпЛА.