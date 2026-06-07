Про нову партію ліквідованих російських військових та їхню розтрощену техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Які втрати Росії на 7 червня?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.06.26 орієнтовно склали:

особового складу – 1 373 620 (+1350) осіб

танків – 11 989 (+6)

бойових броньованих машин – 24 700 (+4)

артилерійських систем – 43 479 (+82)

РСЗВ – 1 844 (+7)

засоби ППО – 1 407 (+2)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245)

крилаті ракети – 4 733 (+0)

кораблі/катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393)

спеціальна техніка – 4 257 (+4)

Втрати ворога / Генштаб

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Не менш важливими нині стають далекобійні удари українських сил, які дістають важливі російські об'єкти, що працюють на забезпечення машини Кремля. Йдеться, зокрема, про серію ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Серед цілей були 15-й арсенал ВМС Росії у Ленінградській області, військово-морська база в Кронштадті та нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.

Українські бійці днями також уразили пункт тимчасової дислокації 90-го інженерно-саперного полку армії країни-агресорки поблизу Піонерського. Цей підрозділ брав участь у мінуванні територій та будівництві оборонних укріплень на різних напрямках фронту.

Також бійці 20-ї бригади К-2 СБС завдали ударів по стоянці військових вантажівок і газовому сховищу окупантів, а дрони Загону "13" атакували логістичні об'єкти противника.