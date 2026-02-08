Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
Какие последствия ожидают россиян из-за повреждения подстанции "Новобрянская"?
Неизвестно что прилетело по подстанции "Новобрянская" в Брянской области России. Она имеет мощность 750 киловатт.
Подстанция "Новобрянская" – ключевой элемент магистральной электросети региона. Повреждение объекта грозит повлечь перегрузку смежных ПС и дестабилизировать энергосистему. На смежных территориях могут применять аварийные отключения света.
Атаку подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Визуальный анализ геолокации удара / Фото Exilenova+
Собственно, вечером 7 февраля российские СМИ сообщали о блэкауте в Белгороде, который тоже зависит от подстанций в Брянской области.
Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил, что область атаковали ракеты "Нептун" и HIMARS ВСУ. Под ударами были 7 муниципальных образований, возникли проблемы с электро- и теплоснабжением.
В Выгоничском районе, по его словам, два человека пострадали. Повреждены якобы жилые дома, административное здание и церковь.
Отметим, что вечером 7 февраля в России был под атакой ряд объектов энергетики в разных регионах.
Зеленский прокомментировал удары по российской энергетике
Президент Украины заявил, что в ответ на российские энергетические атаки наши силы наносят идентичные удары, хотя, по его словам, пока не имеют такого же количества ракет.
Зеленский объяснил, что Украина считает энергетику России частью ее военной машины, ведь заработанные с экспорта энергоресурсов деньги Москва тратит на агрессию против Украины.