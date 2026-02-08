Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Неизвестно что прилетело по подстанции "Новобрянская" в Брянской области России. Она имеет мощность 750 киловатт.

Подстанция "Новобрянская" – ключевой элемент магистральной электросети региона. Повреждение объекта грозит повлечь перегрузку смежных ПС и дестабилизировать энергосистему. На смежных территориях могут применять аварийные отключения света.

Атаку подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.



Визуальный анализ геолокации удара / Фото Exilenova+

Собственно, вечером 7 февраля российские СМИ сообщали о блэкауте в Белгороде, который тоже зависит от подстанций в Брянской области.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил, что область атаковали ракеты "Нептун" и HIMARS ВСУ. Под ударами были 7 муниципальных образований, возникли проблемы с электро- и теплоснабжением.

В Выгоничском районе, по его словам, два человека пострадали. Повреждены якобы жилые дома, административное здание и церковь.

Отметим, что вечером 7 февраля в России был под атакой ряд объектов энергетики в разных регионах.

