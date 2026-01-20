Как дроны бьют по НПЗ России?
Всего в прошлом году Россия прокачала на нефтеперерабатывающие предприятия 228,34 миллиона тонн нефти – это на 1,6% меньше, чем годом ранее, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
Отраслевые источники отмечают, что стремительное сокращение трубопроводных поставок на НПЗ зафиксировали в августе – ноябре, когда Украина активно била дронами по российским заводам.
За эти четыре месяца заводы получили 85,9 миллиона тонн нефти против 90 миллионов тонн за аналогичный период 2024 года,
– пишет издание.
Впрочем, некоторые заводы сократили поставки, а другие – наоборот, нарастили:
- Сильнее всего уменьшились отгрузки нефти на заводы крупнейшего переработчика России – "Роснефти" – на 7,8%, то есть до 70,76 миллиона тонн.
- Особенно резко снизились на Рязанском НПЗ – на 34%, до 8,78 миллиона тонн.
- В то же время "Газпро Нафта" увеличила поставки на свои предприятия на 3,9% – до 40,84 миллиона тонн, а "Лукойл" – на 0,67%, до 39 миллионов тонн.
Впрочем, несмотря на рост поставок на некоторые НПЗ, общие объемы нефтепереработки в России в прошлом году уменьшились на 1,7% в годовом измерении – до 262,3 миллиона тонн.
Аналитики прогнозируют, что в 2026 году показатели поставок нефти на НПЗ могут остаться на том же низком уровне из-за рисков повторных украинских атак на НПЗ.
Заметьте! По подсчетам издания, всего в 2025 году Украина нанесла около 160 результативных ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки в России. Наиболее успешными были сентябрь и октябрь, когда военные поразили шесть НПЗ, два нефтетерминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.
Какие последствия украинских ударов?
На фоне украинских атак по НПЗ в России обострилась ситуация на топливном рынке, что привело к дефициту топлива.
- Российские власти даже вынуждены были запретить экспорт бензина. Действующий запрет действует до 1 марта 2026 года. Он касается всех экспортеров, включая производителей.
- Также до 28 февраля 2026 года продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.
В то же время российский Интерфакс пишет, что сейчас в России рассматривают возможность возобновить экспорт бензина досрочно – с 1 февраля. В частности, такое разрешение могут предоставить производителям топлива.
Удары по НПЗ России: последние новости
В ночь на 2 января над Новокуйбышевском в Самарской области прогремели взрывы. Местные сообщали о работе противовоздушной обороны, а в одном из районов вспыхнул пожар. Вероятно, под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода – Новокуйбышевский и Куйбышевский.
Также украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ и установку подготовки нефти "Альметьевская". В результате ударов возникли возгорания. Это стали первые зафиксированные атаки такого типа на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру в 2026 году.
А уже ночью 19 января дроны нанесли удар по Саратовской области. В аэропорту временно ввели ограничения на полеты. Жители Саратова сообщали, что под атаку попал местный НПЗ – предприятие, которое только недавно возобновило работу после предыдущего удара.