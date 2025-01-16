Для защиты своих НПЗ россияне придумывают новые способы. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Насколько новый метод эффективен

Не так давно оккупанты начали ставить на резервуары НПЗ защитные сетки против БПЛА. Сейчас их тестируют, поэтому эти сетки появляются не на всех российских нефтебазах.

Однако учитывая определенные детали, которые нельзя озвучивать, то сетки никоим образом не помогут и не защитят от умений наших военных. Даже если эти сетки будут металлические, они все равно не помогут. Поэтому пусть тратят средства, экспериментируют,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Есть информация, что на нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области, которую в ночь на 16 января атаковали ВСУ, также была защитная сетка, но Силам обороны удалось ее пробить.

Зачем бить по НПЗ

Как отметил Коваленко, под Воронежем не самая большая нефтебаза, однако это одна из плеяды российских НПЗ, которые поставляют топливо ближе к фронту.

Прежде всего хорошо, что Украина имеет ресурсы для уничтожения российских НПЗ. Любая нефтебаза – это логистика наступления врага. Из-за повреждения выгорает топливо, не работают НПЗ, не изготавливается топливо, не работает эффективно техника. Поэтому выбивая тыл, удастся тормозить фронт,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Поэтому всегда когда люди говорят, что враг наступает на Покровском, Кураховском направлении и захватывает населенные пункты, надо понимать, что одно дело, останавливать врага на передовой, что делают наши военные, а другое – остановить врага, выбив его тыл.

Выбив тыл в достаточном количестве, удастся наносить большее поражение на фронте, уменьшится количество вражеской техники,

– добавил Коваленко.

К слову, 11 января в России вспыхнул пожар на одном из крупнейших заводов России. Он играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии, и это уже не первый случай, когда он подвергался ударам.