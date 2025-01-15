Расстояние и география ударов в ночь на 14 января была достаточно разнообразной. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что удары наносились как в глубину российской территории, так и вблизи границы. Украинскими силами была применена комбинированная тактика.

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Россия не может защитить свои объекты

Под ударами находились объекты военно-промышленного комплекса и те, что обеспечивают горючим Россию и ее вооруженные силы.

Надеюсь, что последствия этих ударов будут очень внимательно изучены нами, и таких ударов будем наблюдать все больше и больше на более широкой географии,

– подчеркнул военный эксперт.

Эта атака, по его мнению, доказывает, что противник физически не может защитить все свои объекты, поэтому география ударов должна расширяться. В то же время тактика таких ударов должна быть более разнообразной, чтобы минимизировать сопротивление российской ПВО.

В целом с начала войны Украина сделала очень качественный и количественный скачок по развитию технологий нанесения ударов вглубь российской территории.

"Если бы нам в 2022 году сказали, что мы будем поражать Казань, никто бы не поверил. Впервые за 600 лет – с середины XVI века – ударные силы попали по этому городу", – заметил он.

Обратите внимание! В течение последнего месяца украинскими силами было поражено семь пунктов боевого управления российских войск – как бригадного, так и армейского уровня. Это свидетельствует, в частности, о выдающейся роли украинской разведки, которая постоянно предоставляет соответствующую информацию.

Враг на это не способен

Также сложными были удары по Северному Кавказу, по Грозному. Средствам нужно было преодолеть огромное расстояние, глубоко эшелонированную противовоздушную оборону на маршруте. Это, по словам Грабского, очень сложный рельеф, который требовал серьезного напряжения сил и средств.

Кроме того, атаку 200 дронами, которую запустили Силы обороны, Россия себе не может позволить. Последние ее атаки состояли максимум из 80 – 90 дронов,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Также, по словам военного эксперта, Украина изменила тактику ударов, которые применялись в близкой зоне. Было использовано систему подавления: запускались дроны, которые рассредоточивали и истощали систему ПВО противника, а затем наносились удары.

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