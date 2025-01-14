Взрывы слышали в Республике Татарстан, в Саратовской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Брянской и других областях. Все, что известно об атаке беспилотников по России – сообщает 24 Канал.

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Какие последствия атаки БпЛА по России

По данным российских СМИ, над Тульской областью России уничтожили 16 дронов. Губернатор области сообщил, что якобы обломки БпЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также выбили окна в жилом доме.

В Брянской области в результате атаки пострадало промышленное предприятие.

В Саратовской области, как сообщали российские власти, повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. Местные жители сообщают о пожаре на нефтебазе. По их словам, в городе было слышно по меньшей мере 12 взрывов.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе: видео

Еще одно промышленное предприятие вспыхнуло в Саратове. В результате атаки там возник сильный пожар.

В Казани беспилотники атаковали промышленное предприятие. Как сообщают российские СМИ, там загорелась газовая цистерна. Под ударом дронов находилась и Орловская область. По данным российских местных властей, над ней сбили 17 БпЛА.

По состоянию на 6:33 утра, в российских СМИ сообщили, что в результате атаки неизвестными беспилотниками закрыты аэропорты Казани, Саратова, Пензы и Ульяновска. Временные ограничения также введены в аэропорту татарстанского Нижнекамска. Кроме этого, закрыт аэропорт Ижевска в Удмуртской Республике России.

В аэропортах Калуги и Тамбова уже отменили временные ограничения по вылетам и посадке самолетов. Кроме этого, школы Саратова и Энгельса перешли на дистанционный режим обучения.

Что известно о пожаре на заводе в Казани

В Казани во время атаки беспилотниками прозвучали мощные взрывы на заводе "Оргсинтез". Там вспыхнул масштабный пожар. В пропагандистских телеграм-каналах утверждают, что на территории предприятия упали лишь обломки дронов, однако, масштабы возгорания свидетельствуют об обратном.

Согласно сообщениям российских СМИ, пожар охватил 3 цистерны на территории завода. По предварительным данным, рядом с заводом под ударом также оказалась база сжиженных газов.

Как в Украине прокомментировали взрывы в России

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале написал: "Адские муки", – вероятно, имея в виду атаку беспилотников по России.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем телеграмм-канале опубликовал видео с пожаром в России, что случился в результате атаки беспилотников.

Пожар в России в результате атаки БпЛА: видео с телеграмм-канала Андрея Коваленко

Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО России,

– говорит Коваленко.

Он также прокомментировал поражение казанского завода "Оргсинтез" и отметил, что он является стратегическим объектом и имеет непосредственное значение для оборонно-промышленного комплекса России.

По словам Коваленко, предприятие специализируется на производстве материалов, которые применяют для создания военной техники и вооружения. В частности, полиамид, синтетический каучук и другие химические соединения, которые производит "Оргсинтез", государство-агрессор использует для производства бронетехники, шин для танков и БТР.

Кроме этого, предприятие также занимается производством компонентов для взрывчатых веществ, которые используют в производстве боеприпасов.