Відстань і географія ударів у ніч на 14 січня була досить різноманітною. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зазначивши, що удари завдавалися як в глибину російської території, так і поблизу кордону. Українськими силами була застосована комбінована тактика.

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Росія не може захистити свої об'єкти

Під ударами перебували об'єкти військово-промислового комплексу і ті, що забезпечують пальним Росію і її збройні сили.

Маю надію, що наслідки цих ударів будуть дуже уважно вивчені нами, і таких ударів будемо спостерігати все більше і більше на ширшій географії,

– наголосив військовий експерт.

Ця атака, на його думку, доводить, що противник фізично не може захистити всі свої об'єкти, тому географія ударів має розширюватися. Водночас тактика таких ударів має бути різноманітнішою, щоб мінімізувати спротив російської ППО.

Загалом з початку війни Україна зробила дуже якісний і кількісний стрибок щодо розвитку технологій завдання ударів вглиб російської території.

"Якби нам у 2022 році сказали, що ми будемо уражати Казань, ніхто б не повірив. Вперше за 600 років – з середини XVI століття – ударні сили влучили по цьому місту", – зауважив він.

Зверніть увагу! Впродовж останнього місяця українськими силами було уражено сім пунктів бойового управління російських військ – як бригадного, так і армійського рівня. Це свідчить, зокрема, про видатну роль української розвідки, яка постійно надає відповідну інформацію.

Ворог на це не здатний

Також складними були удари по Північному Кавказі, по Грозному. Засобам потрібно було подолати величезну відстань, глибоко ешелоновану протиповітряну оборону на маршруті слідування. Це, за словами Грабського, дуже складний рельєф, який потребував серйозного напруження сил та засобів.

Крім того, атаку 200 дронами, яку запустили Сили оборони, Росія собі не може дозволити. Останні її атаки складалися щонайбільше з 80 – 90 дронів,

– наголосив Сергій Грабський.

Також, за словами військового експерта, Україна змінила тактику ударів, які застосовувалися в близькій зоні. Було використано систему придушування: запускались дрони, які розосереджували і виснажували систему ППО противника, а потім завдавались удари.

Масована атака по Росії: коротко