Інформація вже доступна на порталі War & Sanctions, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Російські БлЛА як інструмент терору
У розділі представлені дані про 79 російських підприємств, що беруть участь у виробництві та постачанні дронів для війни проти України. Серед них:
- підприємства, які виробляють російські версії іранських БпЛА "Shahed-136" – "Герань" та "Гарпия";
- група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников" й виробляє баражувальні "Ланцети" й розвідувальні "Zala";
- виробники багатоцільових російських БпЛА "Орион" та "Альтаир";
- виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо російським підрозділам в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.
У опублікованому списку наведено ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, перелік пов'язаних компаній та номенклатура БпЛА. Користувачі можуть переглядати інформацію як за підприємствами, так і за моделями безпілотників.
Портал поступово доповнюватимуть новими категоріями. Наступними оприлюднять дані про виробників ракет.
Повідомляється, що в умовах повномасштабної війни ринок цивільних безпілотників у Росії майже відсутній, а вся галузь зосереджена на забезпеченні армії.
Більшість залучених підприємств не перебувають під санкціями та продовжують користуватися іноземними технологіями, обладнанням і компонентами.
Цивілізований світ має синхронізувати та посилити зусилля проти російських виробників БпЛА – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність. Безпілотні технології мають бути рушієм прогресу, а не інструментом для терору,
– написали в ГУР.
До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що війна дронів між Україною та Росією переходить у нову фазу. Йдеться про використання безпілотників на волоконно-оптичному кабелі для боротьби з РЕБ. Першою на полі бою їх використала держава-агресор.