Про це 24 Каналу розповів спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР із позивним "Артист", зазначивши, що стільки дронів, як на операції у Часовому Яру він не бачив за всю війну. Проте співвідношення безпілотників в обох сторін була майже однаковою.

Дивіться також Україна вперше з 2022 року може мати танкову перевагу над Росією, – Forbes

Новий метод застосування дронів

Спецпризначенець підкреслив, що росіяни на Харківщині використовували дрони з голограмою. Такого, за його словами, він ще не бачив.

Вони створювали проєкцію солдат, які нібито рухаються на тебе. Це робили для того, щоб втомлені бійці (ЗСУ – 24 Канал) плутали їх з живою силою противника та відкривали вогонь. На цей звук наводилася артилерія або ті ж самі дрони,

– сказав він.

Тактика ЗСУ на Харківщині

Сили оборони ж робили дронами розвідку боєм. Виявляли передній край противника в деяких місцях. Потім, якщо пробити оборону було неможливо, там працювала артилерія ЗСУ, міномети та безпілотники.

Цікаво! Сергій Бескрестнов, експерт зі зв'язку, розповів, що дрони з оптоволокном, які використовують російські окупанти та Збройні Сили України, створюють серйозні виклики, оскільки на них не діють засоби РЕБ. Це дозволяє їм працювати навіть у складних умовах, наприклад у глибокому лісі. У ЗСУ поки тривають пошуки рішень для ефективної протидії таким загрозам.

Боєць із позивним "Артист" також зауважив, коли ЗСУ вибивали передній край росіян та знищували їхні укріплення, то там вже починала працювала українська піхота.

Була ще трохи інша тактика – тихий підхід, максимальне зближення з противником. Ми робили так, щоб ворог до останнього не міг з'ясувати, де наш передній край та де ми перебуваємо,

– додав спецпризначенець ГУР.