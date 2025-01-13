Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Видання вказує на повідомлення одного з російських блогерів, який бідкається, що зараз на фронті танки окупантів можуть діяти лише з прикритих позицій.

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Що відомо про можливу перевагу України

Forbes, посилаючись на слова російського блогера, пише, що українські танки діють "вільніше" у порівнянні з технікою ворога. Російські танки, зведені до стрільби з замаскованих позицій за милі за лінією фронту, є "неточними гаубицями", а не бойовими машинами для штурму, як це планували їхні розробники.

Причиною цього росіянин називає успіх українських сил у застосуванні дронів. За його словами, наші військові досягли достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і "відточили тактику їхнього використання".

Він зазначає, що скрізь уздовж лінії фронту, де Силам оборони вдалося розгорнути дві ротні групи безпілотників, кожна з яких має кілька десятків операторів, російські танки "просто не доходять до рубежу для атаки". Вони потрапляють на милі за лінію зіткнення.

Водночас для українських танків, на його думку, повітряний простір є набагато безпечнішим. Як вважає блогер, операції росіян з БпЛА є набагато слабшими через інтенсивне українське радіоглушіння та низький контроль якості виробництва безпілотних літальних апаратів у Росії.

Таким чином українські танки, за його словами, можуть підкотитися просто до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по ворогу зі своїх гармат і кулеметів. У такій ситуації єдиний порятунок для окупантів – великі запаси протитанкових керованих ракет.

Видання зауважує, що передбачувана танкова перевага ЗСУ означає зворотний розвиток від 2022 року, коли українські бригади "рідко застосовували вогонь прямим наведенням з танків" через величезну перевагу росіян в артилерії та авіації.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область. Там Росія забезпечила свої полки та бригади найкращими волоконно-оптичними безпілотниками, які керуються за допомогою сигналів, що проходять через тонкі кабелі. Їх неможливо заглушити традиційними засобами,

– ідеться у матеріалі.

Зазначається, що російські волоконно-оптичні дрони допомогли притупити атаку ЗСУ вздовж північного краю Курського виступу 5 січня. Є багато доказів того, що нові російські БпЛА завдають ураження українським танкам, зокрема M-1 Abrams і Leopard 2.

Але подібна ситуація, згідно з оприлюдненою інформацією, стосуються лише пріоритетних для ворога напрямків. Російський блогер каже, що через це ворожі підрозділи в інших секторах змушені задовольнятися дронами, які часто не працюють. А коли вони працюють, їх негайно приземляють українські перешкоди.

"Перевага українських безпілотників стала перевагою танків із розгортанням війни. Російські протитанкові ракети притупляють цю перевагу, але головною причиною, чому українці не можуть використати свою броню, щоб відбити останні досягнення Росії, може бути постійна нестача піхоти", – додають у виданні.