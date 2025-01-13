Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Издание указывает на сообщение одного из российских блогеров, который жалуется, что сейчас на фронте танки оккупантов могут действовать только с прикрытых позиций.

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Что известно о возможном преимуществе Украины

Forbes, ссылаясь на слова российского блогера, пишет, что украинские танки действуют "свободнее" по сравнению с техникой врага. Российские танки, сведены к стрельбе с замаскированных позиций за мили за линией фронта, являются "неточными гаубицами", а не боевыми машинами для штурма, как это планировали их разработчики.

Причиной этого россиянин называет успех украинских сил в применении дронов. По его словам, наши военные достигли достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и "отточили тактику их использования".

Он отмечает, что везде вдоль линии фронта, где Силам обороны удалось развернуть две ротные группы беспилотников, каждая из которых имеет несколько десятков операторов, российские танки "просто не доходят до рубежа для атаки". Они попадают на мили за линию соприкосновения.

В то же время для украинских танков, по его мнению, воздушное пространство намного безопаснее. Как считает блогер, операции россиян с БПЛА намного слабее из-за интенсивного украинского радиоподавления и низкого контроля качества производства беспилотных летательных аппаратов в России.

Таким образом украинские танки, по его словам, могут подкатиться прямо к линии соприкосновения, чтобы непосредственно ударить по врагу из своих пушек и пулеметов. В такой ситуации единственное спасение для оккупантов – большие запасы противотанковых управляемых ракет.

Издание отмечает, что предполагаемое танковое преимущество ВСУ означает обратное развитие от 2022 года, когда украинские бригады "редко применяли огонь прямой наводкой из танков" из-за огромного преимущества россиян в артиллерии и авиации.

Исключением из этой новой динамики является Курская область. Там Россия обеспечила свои полки и бригады лучшими волоконно-оптическими беспилотниками, которые управляются с помощью сигналов, проходящих через тонкие кабели. Их невозможно заглушить традиционными средствами,

– говорится в материале.

Отмечается, что российские волоконно-оптические дроны помогли притупить атаку ВСУ вдоль северного края Курского выступа 5 января. Есть много доказательств того, что новые российские БпЛА наносят поражение украинским танкам, в частности M-1 Abrams и Leopard 2.

Но подобная ситуация, согласно обнародованной информации, касаются только приоритетных для врага направлений. Российский блогер говорит, что из-за этого вражеские подразделения в других секторах вынуждены довольствоваться дронами, которые часто не работают. А когда они работают, их немедленно приземляют украинские помехи.

"Преимущество украинских беспилотников стало преимуществом танков с развертыванием войны. Российские противотанковые ракеты притупляют это преимущество, но главной причиной, почему украинцы не могут использовать свою броню, чтобы отразить последние достижения России, может быть постоянная нехватка пехоты", – добавляют в издании.