Для захисту своїх НПЗ росіяни вигадують нові способи. Детальніше про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Наскільки новий метод ефективний

Не так давно окупанти почали ставити на резервуари НПЗ захисні сітки проти БпЛА. Зараз їх тестують, тож ці сітки з'являються не на всіх російських нафтобазах.

Однак враховуючи певні деталі, які не можна озвучувати, то сітки жодним чином не допоможуть й не захистять від вмінь наших військових. Навіть якщо ці сітки будуть металеві, вони все одно не допоможуть. Тому нехай витрачають кошти, експериментують,

– мовив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Є інформація, що на нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області, яку у ніч на 16 січня атакували ЗСУ, також була захисна сітка, але Силам оборони вдалося її пробити.

Навіщо бити по НПЗ

Як зазначив Коваленко, під Воронежем не найбільша нафтобаза, проте це одна з плеяди російських НПЗ, які постачають пальне ближче до фронту.

Насамперед добре, що Україна має ресурси для знищення російських НПЗ. Будь-яка нафтобаза – це логістика наступу ворога. Через пошкодження вигорає паливо, не працюють НПЗ, не виготовляється пальне, не працює ефективно техніка. Тому вибиваючи тил, вдасться гальмувати фронт,

– зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Тож завжди коли люди кажуть, що ворог наступає на Покровському, Курахівському напрямку й захоплює населені пункти, треба розуміти, що одна справа, зупиняти ворога на передовій, що роблять наші військові, а інша – зупинити ворога, вибивши його тил.

Вибивши тил у достатній кількості, вдаватиметься завдавати більшого ураження на фронті, зменшиться кількість ворожої техніки,

– додав Коваленко.

До слова, 11 січня у Росії спалахнула пожежа на одному із найбільших заводів Росії. Він відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії, і це вже не перший випадок, коли він піддавався ударам.