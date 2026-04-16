Подробности операции по поражению логистики противника рассказали в Службе безопасности Украины.

Что известно об ударе по российским эшелонам с топливом?

Операцию успешно осуществили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

Разведка установила, что оккупанты накопили эшелоны с горючим, предназначенным для обеспечения российской военной техники, на железнодорожных станциях вблизи Луганска.

После подтверждения вражеских целей и передачи координат на эшелоны полетели дроны FP-2 компании Fire Point.

Беспилотники нанесли точные удары по вражеским объектам

В результате атаки удалось уничтожить цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повредить железнодорожную инфраструктуру, которую вражеская армия использовала для поставки ресурсов на фронт.

СБУ с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны,

– подчеркнули в СБУ.