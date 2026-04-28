Об этом сообщает Служба безопасности Украины да прессслужба ССО.
Смотрите также Это уже не мирный тыл,– "Мадьяр" рассказал об атаках на Россию вглубь на 2 тысячи километров и только
Какие объекты поразили Силы обороны?
Операцию по ликвидации окупантов в Луганской области провели сотрудники 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Сил обороны Украины.
В марте СБУ совместно с бойцами 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ и 3 пограничного отряда Восточного регионального управления ГНСУ провели серию массированных ударов по местам размещения российских военных на ТОТ Луганской области.
В Луганске, Беловодскую и селе Шульгинка Старобельского района украинцы разбили здания, где находились оккупанты. В то время как в населенном пункте Рудово на Сватовщине поражены места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.
Все цели были обнаружены и идентифицированы сотрудниками Службы безопасности. По переданным координатам подразделения ВСУ и ГНСУ нанесли высокоточные удары с применением беспилотников FP-2 компании "Fire Point" и других отечественных авиационных комплексов.,
– добавили в СБУ.
Силы обороны атакуют объекты врага в Луганской области: смотрите видео
Какой объект был атакован в Крыму?
В ночь на 28 апреля Силы специальных операций нанесли значительный ущерб россиянам на временно оккупированной территории Крыма, поразив беспилотниками подразделений Middle-strike место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
В пресс-службе уточнили, что технику враг скрыл на территории бывшей ракетной базы вблизи поселка Овражки– в 40 километрах от Симферополя. С этой точки русские ракеты могли быстро долетать как до линии фронта., так и в города глубоко в Украине.
Агенты Движения сопротивления нередко фиксировали запуски целей именно по этой локации.
ССО показали видео поражения базы "Искандеров".
Важно! Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" в комментарии BBC сообщил, что глубина украинских ударов по объектам в России достигла 2 тысяч километров. В то же время он анонсировал, что такие атаки будут только усиливаться. По словам Бровди, активизация поражений стала возможной благодаря обновлению и улучшению технологий– они, в свою очередь, становятся дешевле и летают все на больших расстояниях.
Где недавно гремели взрывы в России?
Украинские силы уже в третий раз за апрель атакуют НПЗ в Туапсе. На объекте вспыхнул огонь.
16 апреля Силы обороны поразили ключевые технологические установки.
Уже 20 апреля защитники нанесли удар по району портовой инфраструктуры, где хранится готовая продукция по экспорту. За две атаки было ликвидировано 24 резервуара, еще 4 повреждены.
В результате ударов дронов по этому объекту произошло масштабная экологическая катастрофа– в воздухе фиксируется густое черное задымление. Началась частичная эвакуация жителей.