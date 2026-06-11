Про негоду дніпрян попереджали у Гідрометцентрі Дніпропетровської та Донецької областей. А її наслідки показали у місцевих телеграм-каналах.
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Які наслідки негоди у Дніпрі?
Синоптики повідомляли, що у Дніпрі та області очікується гроза, що протримається до кінця доби. У регіоні оголошували I рівень небезпечності (жовтий).
Згодом жителі міста опублікували кадри, на яких видно сильний вітер, що повалив дерева. Деякі з них впали на проїжджу частину та пошкодили автомобілі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Падіння дерева від вітру: дивіться відео
Повалені внаслідок негоди дерева у Дніпрі / Фото місцевих
Через інтенсивні опади в місті затопило кілька вулиць, через що машини "пливуть" дорогами. А у деяких районах міста навіть пройшов град.
Затоплені дороги після дощу: дивіться відео
Падіння ще одного дерева біля авто: дивіться відео
До слова, на 12 червня у низці областей України також оголосили І рівень небезпечності через негоду. У зв'язку з можливими дощем, грозами та градом може бути ускладнена робота різних служб та рух транспорту.