Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Коли погіршиться погода в Україні?

За даними синоптиків, у найближчі дні в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. Уже 11 червня опади прогнозують у західних і південно-східних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливі значні дощі.

Водночас на решті території країни істотних опадів не передбачається. Вже 12 – 13 червня короткочасні дощі та грози охоплять більшість регіонів України. Найскладніші погодні умови 12 червня очікуються у Хмельницькій області.

Також негода прогнозують у більшості північних і центральних регіонів, а також у Миколаївській та Одеській областях, де місцями пройдуть значні дощі. Температура повітря уночі становитиме в межах від 10 до 18 градусів тепла.

Удень 11 – 12 червня прогнозують від 23 до 28 градусів тепла, проте у західних областях буде прохолодніше. Уже 13 червня значення знизяться до 15 – 23 градусів тепла по всій країні, за винятком південно-східної частини.

Яку погоду чекати?

Нагадаємо, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також нещодавно повідомляв, що найближчим часом через проходження атмосферних фронтів в полі зниженого атмосферного тиску подекуди можливі грози та зливи.

Ба більше, за його словами, дещо прохолодніше найближчими днями буде у західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть частково нижчі значення у порівнянні з південною та південно-східною частиною.