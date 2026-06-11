Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Когда ухудшится погода в Украине?

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Уже 11 июня осадки прогнозируют в западных и юго-восточных областях, а на Закарпатье и Прикарпатье местами возможны значительные дожди.

В то же время на остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Уже 12 – 13 июня кратковременные дожди и грозы охватят большинство регионов Украины. Самые сложные погодные условия 12 июня ожидаются в Хмельницкой области.

Также непогода прогнозируют в большинстве северных и центральных регионов, а также в Николаевской и Одесской областях, где местами пройдут значительные дожди. Температура воздуха ночью составит в пределах от 10 до 18 градусов тепла.

Днем 11 – 12 июня прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла, однако в западных областях будет прохладнее. Уже 13 июня значения снизятся до 15 – 23 градусов тепла по всей стране, за исключением юго-восточной части.

Какую погоду ждать?

Напомним, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также недавно сообщал, что в ближайшее время из-за прохождения атмосферных фронтов в поле пониженного атмосферного давления местами возможны грозы и ливни.

Более того, по его словам, несколько прохладнее в ближайшие дни будет в западных областях, где столбики термометров будут показывать частично более низкие значения по сравнению с южной и юго-восточной частью.