Про це свічдить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 8 червня, у більшості областей пройдуть дощі та грози, можливі шквали. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+19 градусів, удень пригріє до +20…+25 градусів, у східній частині - +26…+31 градусів.

У вівторок, 9 травня, у північних, центральних, південних областях, на крайньому заході будуть грозові дощі, можливий туман. Уночі буде +12…+17 градусів, удень +22…+27 градусів, у північно-західних областях +17…+22 градусів.

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У середу, 10 травня, дощі, подекуди значні, охоплять більшість регіонів, за винятком східних. Можливі грози і шквали. Уночі буде +13...+18 градусів, удень – +24...+29 градусів, на крайньому заході очікується +19...+24 градусів.

У четвер, 11 травня, дощі будуть у західних, деяких центральних і Донецькій областях, можливий туман. Температура повітря вночі становитиме +12...+18 градусів, удень буде +27...+32 градусів, на крайньому заході +21...+26 градусів.

У п'ятницю, 12 травня, дощі пройдуть у північних, центральних і західних областях, можливі грози та шквали. Уночі прогнозують +15…+20 градусів, удень +28…+33 градусів, у західних областях очікується +23…+28 градусів.

У суботу, 13 червня, у північних та центральних областях можливий град та шквали, дощі будуть у більшості регіонів. Температура вночі буде +13…+18 градусів, удень +28…+33 градусів, у західних областях +22…+27 градусів.

У неділю, 14 червня, грозові дощі будуть у більшості областей, можливі град і шквали. Температура вночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, удень +28…+33 градусів, на крайньому заході та у Карпатах +23…+28 градусів.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла раніше, що найближчими днями частину областей накриють дощі та грози через вплив активного атмосферного фронту. Подекуди опади будуть значні.