Стовпчики термометрів можуть сягнути до +28 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в Україні?

8 червня на території України прогнозується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть помірні дощі, а в північних і центральних регіонах місцями очікуються значні опади.

У денні години на Лівобережжі можливі грози, а в окремих районах – град і шквали вітру швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас у західних та східних областях вночі опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-західного напрямку, на Лівобережжі – південно-східного, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів тепла, у західних областях 10 – 15 градусів; удень – 20 – 25 градусів, на Лівобережжі місцями до 28 градусів тепла.

У Києві та області очікується хмарність із проясненнями та помірні дощі. Температура вночі становитиме 16 – 18 градусів тепла у столиці та 13 – 18 градусів по області, удень – 20 – 22 градуси тепла в Києві та до 25 градусів в області.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +20...+22

Ужгород +23...+25

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +25...+27

Луганськ +26...+28

Харків +25...+27



Погода в Україні на 8 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики раніше повідомляли, що в Україну наближається атмосферний фронт із заходу, який принесе дощі та грози. Спочатку опади охоплять західні області, після чого поступово поширяться на центральні, північні та східні регіони країни.

Крім того, найближчими днями в Україні переважатиме нестійка погода, однак температура повітря поступово зростатиме, наближаючи справжнє літнє тепло. Водночас синоптики не прогнозують аномальної спеки.