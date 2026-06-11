О непогоде жителей Днепра предупреждали в Гидрометцентре Днепропетровской и Донецкой областей. А ее последствия показали в местных телеграм-каналах.

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Каковы последствия непогоды в Днепре?

Синоптики сообщали, что в Днепре и области ожидается гроза, которая продлится до конца суток. В регионе объявили I уровень опасности (желтый).

Впоследствии жители города опубликовали кадры, на которых видно сильный ветер, который повалил деревья. Некоторые из них упали на проезжую часть и повредили автомобили.

Падение дерева от ветра: смотрите видео

Поваленные в результате непогоды деревья в Днепре / Фото местных жителей

Из-за интенсивных осадков в городе затопило несколько улиц, из-за чего машины "плывут" по дорогам. А в некоторых районах города даже прошел град.

Затопленные дороги после дождя: смотрите видео

Падение еще одного дерева возле автомобиля: смотрите видео

К слову, на 12 июня в ряде областей Украины также объявили I уровень опасности из-за непогоды. В связи с возможными дождями, грозами и градом может быть затруднена работа различных служб и движение транспорта.