О непогоде жителей Днепра предупреждали в Гидрометцентре Днепропетровской и Донецкой областей. А ее последствия показали в местных телеграм-каналах.
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Каковы последствия непогоды в Днепре?
Синоптики сообщали, что в Днепре и области ожидается гроза, которая продлится до конца суток. В регионе объявили I уровень опасности (желтый).
Впоследствии жители города опубликовали кадры, на которых видно сильный ветер, который повалил деревья. Некоторые из них упали на проезжую часть и повредили автомобили.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Падение дерева от ветра: смотрите видео
Поваленные в результате непогоды деревья в Днепре / Фото местных жителей
Из-за интенсивных осадков в городе затопило несколько улиц, из-за чего машины "плывут" по дорогам. А в некоторых районах города даже прошел град.
Затопленные дороги после дождя: смотрите видео
Падение еще одного дерева возле автомобиля: смотрите видео
К слову, на 12 июня в ряде областей Украины также объявили I уровень опасности из-за непогоды. В связи с возможными дождями, грозами и градом может быть затруднена работа различных служб и движение транспорта.