Так ч,, в службе призвали украинцев быть внимательными и соблюдать правила безопасности. 24 Канал собрал информацию о том, г, жителям каких областей следует подготовиться к непогоде.

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Какая будет погода 12 июня?

В ночное время в большинстве западных регионов ожидаются интенсивные осадки,, тогда как днем дожди прогнозируются в Житомирской, Киевской (включая столицу), Винницкой и Одесской областях.

В течение дня на большей части страны, за исключением западных областей, возможны грозы, местами также вероятны град и шквалы ветра со скоростью 15– – –20 метров в секунду, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Киев и область

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем возможны значительные дожди, грозы, а местами – град и шквалы ветра.



Ухудшение погоды в Киеве / Укргидрометцентр

Температура ночью составит 13– – –18 градусов тепла по области и +16…+18 градусов в Киеве, днем – до 24– – –29 градусов тепла по области и +26…+28 градусов в столице.

Тернопольская область: возможен гидрошторм

В Тернопольской области и городе Тернополе предупреждают о неблагоприятных погодных условиях: ожидаются порывы северо-западного ветра как в регионе в целом,, так и в областном центре,, что также классифицируется как желтый уровень опасности.

Также в связи с прогнозируемыми осадками в период с 11 по 13 июня на левых притоках Днестра возможно повышение уровней воды на 0,2 – 0,7 метров по сравнению с утренними показателями 11 июня. Это,, однако,,, должно обойтись без ожидаемых негативных последствий.



Предупреждение о непогоде в Тернопольской области / Тернопольский центр по гидрометеорологии

В районах,, где будут выпадать наиболее интенсивные дожди,, не исключается образование местного и склонового стока.

Львовская область: местами возможны грозы

Во Львовской области погодные условия будут определяться влиянием высотной впадины. Прогнозируется облачность с прояснениями, ночью местами, а днем по всей территории – кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

,, Температура воздуха ночью составит 6– – –11 градусов, днем — – –14– – –19 градусов тепла. Во Львове прогнозируется ночная температура +8…+10 градусов, дневная — – –+16…+18 градусов.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области и областном центре в течение суток ожидается значительный дождь с количеством осадков до 15 – 29 миллиметров за 12 часов, что также соответствует желтому уровню опасности.

Ровенская область

В Ровенской области и городе Ровно прогнозируются грозовые явления, интенсивные дожди, а местами – шквалы ветра и град, что также формирует опасную метеоситуацию первого уровня.

Винницкая область

В Винницкой области и городе Виннице ожидается облачная погода с прояснениями, значительные осадки в виде дождя и грозы. Ветер северо-западного направления будет иметь скорость 7 – 12 метров в секунду, а днем возможны усиления до шквалов 15 – 20 метров в секунду.



Непогода накроет Винницкую область / Винницкий областной центр по гидрометеорологии

Температурный режим будет колебаться от +11 до +16 градусов,, а ночью – 16 – 21 градус тепла по области и 18 – 20 градусов тепла в областном центре.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области прогнозируется облачная погода с осадками в течение суток,, наиболее интенсивными ночью и утром. Ожидаются грозы, местами град и порывы ветра. Температура воздуха составит от 10 – 15 градусов тепла ночью до 13 – 18 градусов днем, в Хмельницком – несколько более низкие колебания.

Волынь

В Волынской области и Луцке прогнозируется облачная погода с кратковременными и умеренными дождями, местами значительными осадками ночью, а также грозами.

Ветер северо-западного направления 5– – –10 метров в секунду, с отдельными шквалами до 15– – –20 метров в секунду. Температура воздуха составит 10– – –15 градусов тепла ночью и 14– – –19 градусов тепла днем,, в Луцке несколько теплее – до +17…+19 градусов.

Буковина

В Черновицкой области ожидается преимущественно облачная погода с периодическими дождями, местами значительными осадками ночью и грозами. Ветер северо-западный 7– – –12 метров в секунду.

–, Температура в течение суток составит от 12 д, 17 градусов тепла, а в горных районах — от +7 до +12 градусов. В Черновцах прогнозируются дожди с грозами, а видимость на дорогах во время осадков может снижаться до 500– – –1000 метров.