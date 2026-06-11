Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Смотрите также Местами было более +40 градусов: когда лето в Украине было эсктремально жарким

Какую погоду прогнозируют?

По данным синоптиков, значительные дожди ночью будут только в западных областях, а днем осадки несколько ослабнут до умеренных. Местами возможны грозы.

На остальной территории днем ожидаются умеренные дожди, а в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях – значительные с грозами. Местами возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью на западе составит 9 – 14 градусов тепла, а днем прогреется до 15 – 20 градусов тепла. На остальной территории ночью ожидается 13 – 18 градусов тепла.

В дневные часы воздух прогреется до 24 – 29 градусов тепла, однако в Житомирской и Винницкой областях будет прохладнее – до 17 – 22 градусов тепла.

Ветер юго-восточного направления будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В западных регионах ожидается северо-западный ветер.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +25...+27;

Ужгород +17...+19;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +14...+16;

Ровно +13...+15;

Житомир +20...+22;

Винница +18...+20;

Одесса +21...+23;

Николаев +26...+28;

Херсон +25...+27;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +25...+27;

Сумы +27...+29;

Полтава +27...+29;

Днепр +26...+28;

Запорожье +25...+27;

Донецк +25...+27;

Луганск +25...+27;

Харьков +28...+30.

Погода в Украине на 12 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что 12 и 13 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы в большинстве областей Украины. Наиболее неблагоприятную погоду прогнозировали синоптики для Хмельницкой области. А вот выходные начнутся со снижения температуры до 15 – 23 градусов тепла. Исключением будет тепло на юго-востоке страны.