Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Чого хоче Росія на переговорах?

Як і раніше, окупанти вимагають віддати їм увесь Донбас.

Російські офіційні особи, ймовірно, продовжуватимуть домагатися від України відмови від всієї Донецької області як поміркованої позиції та значної "поступки", щоб отримати поступки, які в кінцевому підсумку будуть стратегічно шкідливими для України. ISW продовжує вважати, що віддати Росії решту Донецької області буде стратегічною помилкою, оскільки Росія навряд чи зможе швидко або легко захопити цю територію, але потім опиниться в більш вигідному становищі для відновлення атак проти України в майбутньому,

– підкреслили аналітики.

До того ж росіяни можуть удавати, що готові поступитися щодо замороження лінії фронту на півдні України. Це, на думку окупантів, має запобігти подальшим американсько-українським дискусіям про демілітаризовану або економічну зону в неокупованих районах Донецької області.

"Росія намагається зобразити себе перед зовнішньою аудиторією як охочого переговірника, щоб отримати контроль над усією Донецькою областю дипломатичними засобами", – пояснили в ISW.

Щоб схилити Трампа на свій бік, ворог продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною в Україні. Наприклад, Лавров у своєму інтерв'ю говорив, що Росія така ж велика, як і США, але Європа хоче розсварити ці країни.

Заяви Лаврова від 1 лютого мають на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, включаючи вимоги Кремля щодо того, щоб Сполучені Штати не залучали Європу до мирного процесу,

– переконані в ISW.

Коли наступний раунд переговорів?