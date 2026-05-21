21 мая, читая новости на 24 Канале, можно одеть политика или государственного деятеля в вышиванку. Для этого нужно только быть внимательным и листать ленту сайта.

Как одеть кого-то в вышиванку и сыграть в игру

Ищи в ленте новостей маркировку "Вышиванка". Далее открывай новости с этой маркировкой и смотри в правый нижний угол главного фото. Там вы увидите надпись: "Переодеть в вышиванку?" – и три варианта вышиванки. Далее нужно щелкнуть на одну из предложенных вышиванок и дождаться, пока ИИ переоденет людей на фото.

Интересно! Новая тематическая игра доступна не только с десктопа (компьютера), но и с телефона. Также после переодевания можно загрузить фото или сразу поделиться им с кем-то в мессенджере. Для этого нужно нажать на иконки в левом верхнем углу.

Всех ли удастся одеть в вышиванку

Вышиванка издавна имела для украинцев особый сакральный смысл, поэтому, конечно, не всем она подойдет. Так, например, некоторых политиков не удастся одеть в украинскую национальную одежду.

Речь, конечно, об агрессорах, которые начали войну в Украине. Поэтому, когда читатель попытается одеть их в вышиванку, на экране увидит красный экран, ироническую подпись и предложение задонатить на активный сбор нашего фонда.

К слову, это уже не первая геймифицированная активность на 24 Канале. До 9 мая на нашем сайте можно было поймать дроны и отправить их на парад в Москву. За полтора дня наши читатели поймали 88 тысяч дронов, задонатив более 40 тысяч гривен.

Поддержи сбор 24 Канала

На сайте Фонда 24 сейчас есть несколько актуальных сборов, в частности, мы продолжаем собирать на дроны-перехватчики для 66 ОМБр. Уже собрано почти 70% от нужной суммы, а каждый ваш новый донат уменьшает количество вражеских крыльев в украинском небе.

А также открыли новый сбор. Мы собираем на 60 специализированных многофункциональных медицинских кроватей, кресла для перевозки и дополнительное оборудование для восстановления наших воинов в реабилитационном центре UNBROKEN.