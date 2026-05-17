Підприємець, експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів’є Віллокс пояснив 24 Каналу, що процес гальмує й те, що ЄС змушений постійно пояснювати населенню необхідність цієї підтримки.

Дивіться також: Україна б'є по російських ракетах: нові санкції накрили важливі підприємства ВПК

Чому ЄС не може сильніше тиснути на Росію?

За словами експерта, з української перспективи допомоги ніколи не буде достатньо.

Ми не Радянський Союз. Ми поважаємо лідерів і суверенітет країн, які кажуть: "Ми не хочемо цього робити". Це слабкість, але водночас і наша сила. І ми не змінимо це заради вас, на жаль. Питання в тому, що ми хочемо показати росіянам, що санкціям не буде краю. Ми вже на 20-му пакеті, і, ймовірно, буде 21-й,

– пояснив Віллокс.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У ЄС відзначають ефективність українських ударів дронами по російських НПЗ, але висловлюють занепокоєння щодо можливих побічних наслідків.

"Європейське населення боїться занадто високих цін на енергію. Нам також потрібна стабільна Європа, яка не піде в крайню ліву або крайню праву сторону, тому що частину крайніх сил навіть фінансують росіяни. Тому ми також маємо дбати про нашу громадську думку", – сказав експерт.

З його слів, Еммануель Макрон зробив надзвичайно багато для України, і він не впевнений, що Марін Ле Пен зробить те саме. Пересічні європейці вірять в дезінформацію в соцмережах і не розуміють, чому мають віддавати свої гроші на підтримку України. Віллос зауважив, що попри все вони всілякими методами намагаються донести, що ця допомога служить спільним інтересам безпеки.

Зверніть увагу! Зеленський сказав, що Росія продовжує купувати компоненти для ракет у країнах Європи, Японії та США. Президент наголосив на необхідності запровадження суворих санкцій та іншого міжнародного тиску для обмеження російської військової машини.

Що ще відомо про санкції проти Росії?

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії представлять наприкінці червня або на початку липня. Він буде зорієнтований на російські банки, фінансові установи та компанії ВПК, а також комерційні структури, задіяні в контрабанді українського зерна.

За інформацією семи чиновників та дипломатів Євросоюзу, які беруть участь у підготовці санкцій, новий раунд також дасть змогу ухвалити раніше заблоковані угорським урядом санкційні заходи.