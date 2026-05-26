Львовская команда PAWELL Battery стала единственным украинским представителем в сегменте батарей для дронов на China Drone Exhibition в Шэньчжэне, сообщили 24 Каналу в компании. Инженеры вернулись с технологиями, способными увеличить дальность полета украинских беспилотников до 260 километров – достаточно, чтобы доставать цели на уровне Воронежской области.

Батареи как оружие: что привезли из Шэньчжэня

За три дня команда проработала девять выставочных залов, посетила пять производств и провела переговоры с 11 производителями. Главный практический результат – знакомство с заводами, выпускающими до 10 750 батарей в сутки, и производственные подходы, внедрение которых в Украине позволит ускорить собственное производство примерно на 30% уже в ближайшие месяцы.

Отдельным направлением стали аккумуляторные элементы нового поколения с плотностью энергии более 500 Ватт-часов на килограмм. Они позволяют уменьшить вес аккумулятора примерно на 10% без потери емкости – а для беспилотника каждый сэкономленный грамм означает или больше минут в воздухе, или больше полезной нагрузки.

Обратите внимание! Именно благодаря таким решениям дальность полета украинских дронов может вырасти на 15–30%: если ориентироваться на предыдущий рекорд PAWELL – 197 километров непрерывного полета с боевой нагрузкой 15 килограммов и остатком заряда около 10% – новые батареи выводят показатель до 260 километров.

Другим результатом поездки стали технологии для тяжелых беспилотников грузоподъемностью до 200 килограммов – против стандартных 15–25 килограммов у большинства нынешних украинских дронов. Речь идет уже не об ударных или разведывательных БПЛА, а об отдельном классе логистических платформ: доставка снаряжения, боекомплекта, эвакуационные задачи в зонах, где обычная логистика невозможна из-за постоянных обстрелов.

Такие платформы могут изменить сам подход к логистике: быстрее доставлять грузы, меньше привлекать людей и работать там, где обычная логистика сложнее или вообще невозможна из-за непрерывных обстрелов, – говорит соучредитель PAWELL Павел Есип.

Параллельно команда договорилась о тестировании новых химических составов аккумуляторов – PAWELL станет одной из первых команд в мире, кто получит эти решения после завершения сертификации. Отдельно проработаны более дешевые химические составы для наземных роботизированных комплексов: их внедрение может снизить стоимость батарей на 20–40%.

Сегодня побеждает не только сильная инженерная идея – побеждает способность быстро масштабировать производство,

– подытоживает Павел Есип.

Украина пытается уменьшить зависимость от китайских компонентов для дронов – в частности через сотрудничество с Тайванем, экспорт беспилотников из которого в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз, а в первом квартале 2026-го уже превысил прошлогодний показатель.

Ранее украинские инженеры уже разрабатывали новые системы питания на основе LiNMC-аккумуляторов, которые увеличивают дальность полета дронов-крыльев более чем на 600% – до 200 километров, открывая возможности для ударов по аэродромам и складам боеприпасов в глубоком тылу врага.