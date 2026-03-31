Что известно о новой системе в украинских дронах?

В июле 2025 года украинский беспилотник на батареях PAWELL впервые залетел на 40 километров в тыл врага на Сумском направлении. БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс БУК-М1 стоимостью около 10 миллионов долларов и передал координаты, после чего артиллерия уничтожила вражеское ПВО.

И уже через несколько месяцев, в октябре, дрон типа POSTMAN впервые в истории сумел преодолеть расстояние в 197 километров – это примерно на 35% больше, чем физически позволяла штатная батарея этого дрона. Беспилотник с боевой частью в 15 килограммов поразил российский склад боеприпасов и вернулся с запасом энергии 10%, тогда как в обычной комплектации его дальность не превышает около 135 километров.

Как производитель увеличил дальность полета дронов?

Такого результата удалось достичь благодаря изменению системы питания дрона. Инженеры PAWELL battery использовали другую химию аккумуляторов, перейдя из стандартных Li-ion на LiNMC – элементы, которые используются в электромобилях.

Проще говоря, эти элементы позволяют дрону взять больше энергии при том же весе батареи. А значит – лететь дальше или нести большую боевую часть. Например, популярные LiPo батареи тяжелее и сохраняют меньше энергии. Поэтому мы перешли на LiNMC – они легче, мощнее и позволяют гибко собирать батареи под конкретный тип дрона,

– объяснил соучредитель PAWELL Павел Есип.

По его словам, универсальной батареи для всех дронов не существует – каждый тип БПЛА требует своего баланса характеристик. Для одних БПЛА критическим является вес, для других – токоотдача, а для некоторых – максимальная емкость батареи. Например, дрону-ретранслятору важно долго оставаться в воздухе, поэтому для него важна емкость аккумулятора. Для маневренных FPV наоборот важен малый вес и высокая мощность. В случае с самолетными беспилотниками решающим становится баланс веса, емкости и цены батареи.

Инженеры уже работают над тем, чтобы увеличить дальность полета беспилотников до 400 километров.

Почему беспилотники имеют преимущество на поле боя?

Сейчас БПЛА фактически стали ключевым оружием на фронте – именно на них приходится до 80 – 85% поражений. Из-за этого противник вынужден менять тактику. Российские подразделения все чаще действуют малыми группами или используют простой транспорт, поскольку бронетехника стала слишком заметной и дорогой мишенью.

Если еще год назад kill zone между позициями составляла примерно от 2 километров, то сейчас она расширилась до 5 – 6 километров, а на некоторых направлениях – даже до 7 километров,

– рассказывает главный сержант батальона беспилотных систем 24-й отдельной механизированной бригады Юрий "Лис".

Так работает глубокое асимметричное сдерживание – когда агрессию делают настолько дорогой, что ее продолжение теряет смысл. В этой модели относительно дешевые дроны уничтожают технику, которая стоит в десятки или даже сотни раз больше.

Фактически вместо одного танка за 10 миллионов можно использовать сотни беспилотников стоимостью всего 500 – 1000 долларов каждый, достигая более эффективного результата.

С увеличением дальности полета этот эффект только усиливается. Дроны с дальностью 200+ километров фактически создают для Украины собственную зону A2/AD (Anti-Access/Area Denial). Это означает, что вражеский аэродром, нефтебаза или железнодорожный узел в Ростове могут находиться под постоянной угрозой удара.

В отличие от дорогих ракет, которых всегда ограниченное количество, дроны можно запускать сотнями ежедневно. В результате противник вынужден тратить миллиарды на системы ПВО, стоимость которых в десятки раз превышает стоимость самих дронов.

