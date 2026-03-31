Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про нову систему в українських дронах?

У липні 2025 року український безпілотник на батареях PAWELL вперше залетів на 40 кілометрів у тил ворога на Сумському напрямку. БпЛА виявив зенітно-ракетний комплекс БУК-М1 вартістю близько 10 мільйонів доларів та передав координати, після чого артилерія знищила вороже ППО.

Та вже за кілька місяців, у жовтні, дрон типу POSTMAN вперше в історії зумів подолати відстань у 197 кілометрів – це приблизно на 35% більше, ніж фізично дозволяла штатна батарея цього дрона. Безпілотник із бойовою частиною в 15 кілограмів уразив російський склад боєприпасів і повернувся із запасом енергії 10%, тоді як у звичайній комплектації його дальність не перевищує близько 135 кілометрів.

Як виробник збільшив дальність польоту дронів?

Такого результату вдалось досягнути завдяки зміні системи живлення дрона. Інженери PAWELL battery використали іншу хімію акумуляторів, перейшовши зі стандартних Li-ion на LiNMC – елементи, які використовуються в електромобілях.

Простіше кажучи, ці елементи дозволяють дрону взяти більше енергії при тій самій вазі батареї. А значить – летіти далі або нести більшу бойову частину. Наприклад, популярні LiPo батареї важчі та зберігають менше енергії. Тому ми перейшли на LiNMC – вони легші, потужніші й дозволяють гнучко збирати батареї під конкретний тип дрона,

– пояснив співзасновник PAWELL Павло Есип.

За його словами, універсальної батареї для всіх дронів не існує – кожен тип БпЛА потребує свого балансу характеристик. Для одних БпЛА критичною є вага, для інших – струмовіддача, а для деяких – максимальна місткість батареї. Наприклад, дрону-ретранслятору важливо довго залишатися в повітрі, тому для нього важлива місткість акумулятора. Для маневрених FPV навпаки важлива мала вага та висока потужність. У випадку з літаковими безпілотниками вирішальним стає баланс ваги, ємності й ціни батареї.

Інженери вже працюють над тим, аби збільшити дальність польоту безпілотників до 400 кілометрів.

Чому безпілотники мають перевагу на полі бою?

Нині БпЛА фактично стали ключовою зброєю на фронті – саме на них припадає до 80 – 85% уражень. Через це противник змушений змінювати тактику. Російські підрозділи дедалі частіше діють малими групами або використовують простий транспорт, оскільки бронетехніка стала надто помітною та дорогою мішенню.

Якщо ще рік тому kill zone між позиціями становила приблизно від 2 кілометри, то зараз вона розширилася до 5 – 6 кілометрів, а на деяких напрямках – навіть до 7 кілометрів,

– розповідає головний сержант батальйону безпілотних систем 24-ї окремої механізованої бригади Юрій "Лис".

Так працює глибоке асиметричне стримування – коли агресію роблять настільки дорогою, що її продовження втрачає сенс. У цій моделі відносно дешеві дрони знищують техніку, яка коштує у десятки чи навіть сотні разів більше.

Фактично замість одного танка за 10 мільйонів можна використати сотні безпілотників вартістю лише 500 – 1000 доларів кожен, досягаючи ефективнішого результату.

Зі збільшенням дальності польоту цей ефект лише посилюється. Дрони з дальністю 200+ кілометрів фактично створюють для України власну зону A2/AD (Anti-Access/Area Denial). Це означає, що ворожий аеродром, нафтобаза чи залізничний вузол у Ростові можуть перебувати під постійною загрозою удару.

На відміну від дорогих ракет, яких завжди обмежена кількість, дрони можна запускати сотнями щодня. У результаті противник змушений витрачати мільярди на системи ППО, вартість яких у десятки разів перевищує вартість самих дронів.

