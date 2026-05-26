Разведывательная служба напомнила добавила, что вернуть стабильность в мир можно только лишив Россию доступа к технологиям, которые она использует для ведения преступной войны. Об этом ГУР написало в собственных соцсетях.

Что известно о "Герань-4"?

ГУР МО сообщило, что испытательные пуски осуществлялись с дронопорта “Приморск” в Орловской области и территории бывшего Донецкого аэропорта. С мая 2026 года страна-агрессор начала использовать их для осуществления террористических атак по территории Украины.

Главное управление разведки сообщило, что бортовая система управления и электронная компонентная база не отличаются от предыдущих известных БпЛА производства АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"". Габариты нового "Герани-4” не изменились и составляют стандартные 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину.

Максимальная скорость "Герани-4" – 500 километров в час, а высота полета – 5000 метров. Беспилотник может нести боевую часть на расстояние до 450 километров.



3D-модель "Герань-4" / фото из соцсетей ГУР.

Для изготовления предыдущих версий БпЛА “Герань-3” враг применял планер бензиновой “Герань-2”. Но это было неэффективно для полетов на больших скоростях, а также для маневрирования с большой перегрузкой.

"Герань-4” имеет новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги. Для улучшения сопротивления воздуха уменьшили количество люков на корпусе.

В новом дроне используют два типа турбореактивных двигателей из Китая: снятый с производства Telefly LX-WP-160 и двигатель, который есть на БпЛА "Герань-5” – Telefly TF-TJ2000A. Новый планер позволяет дрону маневрировать на скоростях от 300 до 400 километров в час. Беспилотник содержит немало иностранных компонентов, почти все они из Китая.