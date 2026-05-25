Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что мысли о том, что якобы Пекин может присоединиться к тому, чтобы прекратилась российско-украинская война, являются иллюзиями, потому что ему она выгодна. Эти боевые действия помогают Китаю поглощать российскую экономику.

Китай – ключевой партнер Украины в торговле

Пендзин указал на то, что ситуация для Украины в контексте войны является крайне критической, но Китай этим активно пользуется. Сегодня крупнейшим украинским торговым партнером является именно он.

Наше государство ежегодно получает до 70 миллионов зарубежных пересылок. Три четверти из них поступают из Китая. Россияне этим недовольны, но ничего поделать не могут. Основная элементная база, на которой изготавливаются украинские дроны на предприятиях ВПК, направляется из Китая, даже 3D-принтер, на которых создаются части БпЛА,

– рассказал Пендзин.

Он обратил внимание и на то, что недавно Китай максимально открыл свой внутренний рынок для украинского масла. Учитывая это он отметил, что это классический пример того, как одна страна (Китай) дает возможность обоим врагам (Украине, России) получать возможности воевать дальше, при этом имея выгоду от них. Пендзин подчеркнул, что мировой строй является чрезвычайно циничным, поэтому надо четко осознавать, что Си Цзиньпин будет преследовать только собственные интересы.

Китай заявлял, что войну стоит прекратить, но, как отметил экономист, говорилось о Персидском заливе. В отличие от российско-украинской войны, обострение на Ближнем Востоке существенно влияет на китайскую экономику. Вот там Си Цзиньпин действительно хочет завершения огня.

В мае прошла встреча Си и Трампа, были совместные заявления о невозможности платного прохода через Ормузский пролив, необходимости прекращения войны, однако Китай действует в рамках восточной мудрости, которая кроется в том, что не стоит мешать своему врагу делать ошибки.

Китай никоим образом не будет вмешиваться в этот процесс, несмотря на довольно громкие заявления. Потому что чем дольше там находятся США, тем они становятся слабее. Да, Китай хотел бы завершения войны там, но тот тупик, куда американцы сами себя загнали, в пользу Поднебесной,

– убежден Пендзин.

Он добавил, что страны Персидского залива сегодня наконец поняли, что гарантии безопасности, которые предоставляют США, не стоят бумаги, на которой они были подписаны. Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, это все в пользу Пекина, который никогда не спешит. Китайцы выстраивают свою стратегию на десятилетия.

Путин в Китае: какой вопрос мог поднять Си?

Анализируя поведение Китая и визит Путина туда, который проходил 19 – 20 мая, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Владимир Головко также отметил, что Пекин имеет собственную тактику, он сдержанный, прямого давления не оказывает. По его словам, китайская сторона очень редко к этому прибегает.

Однако он считает, что Си будет ставить вопрос перед Россией, чтобы та не осуществляла шаги к дестабилизации ситуации в Европе, используя в частности Беларусь. Как известно, страна-агрессор постоянно угрожает европейцам.

Однако ставить ультиматумы России, чтобы та завершила войну в Украине, Китай не станет. Ведь, как объяснил Головко, Си Цзиньпину выгодно покупать дешевый российский газ и нефть.

Китай ставит превыше всего исключительно свои интересы. Если ему выгодно продавать беспилотники и Украине, и России, то он будет наживаться на обоих. Поэтому думать, что он пойдет на благотворительность, будет устанавливать мир за свой счет, не стоит. Тем более, что взгляд Китая на мир не слишком совпадает с украинским,

– подытожил Головко.

О чем договорились Россия и Китай?

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита Путина в Китай стороны подписали совместное заявление, которое предусматривает дальнейшее усиление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Путин и Си договорились о внедрении ряда проектов в энергетической сфере.

Во время встречи с Си российский диктатор озвучил, что в течение предыдущих 25 лет товарооборот между Россией и Китаем повысился более чем в 30 раз. Глава Кремля также отметил важность безвизового режима между странами.