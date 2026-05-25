Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що думки про те, що нібито Пекін може долучиться до того, аби припинилась російсько-українська війна, є ілюзіями, бо йому вона вигідна. Ці бойові дії допомагають Китаю поглинати російську економіку.

Китай – ключовий партнер України у торгівлі

Пендзин вказав на те, що ситуація для України в контексті війни є вкрай критичною, але Китай цим активно користується. Сьогодні найбільшим українським торгівельним партнером є саме він.

Наша держава щороку отримує до 70 мільйонів закордонних пересилок. Три чверті з них надходять з Китаю. Росіяни цим незадоволені, але нічого вдіяти не можуть. Основна елементна база, на якій виготовляються українські дрони на підприємствах ВПК, прямує з Китаю, навіть 3D-принтер, на яких створюються частини БпЛА,

– розповів Пендзин.

Він звернув увагу і на те, що нещодавно Китай максимально відкрив свій внутрішній ринок для української олії. З огляду на це він наголосив, що це класичний приклад того, як одна країна (Китай) дає можливість обом ворогам (Україні, Росії) отримувати можливості воювати далі, при цьому маючи вигоду від них. Пендзин підкреслив, що світовий устрій є надзвичайно цинічним, тому треба чітко усвідомлювати, що Сі Цзіньпін буде переслідувати тільки власні інтереси.

Війна в Ірані: Китай хоче її кінця, але не втручатиметься

Китай заявляв, що війну варто припинити, але, як зазначив економіст, мовилося про Перську затоку. На відміну від російсько-української війни, загострення на Близькому Сході суттєво впливає на китайську економіку. Ось там Сі Цзіньпін дійсно хоче завершення вогню.

У травні пройшла зустріч Сі й Трампа, були спільні заяви щодо неможливості платного проходу через Ормузьку протоку, необхідності припинення війни, проте Китай діє в межах східної мудрості, яка криється у тому, що не варто заважати своєму ворогу робити помилки.

Китай жодним чином не буде втручатися у цей процес попри доволі гучні заяви. Тому що чим довше там перебуваються США, тим вони стають слабші. Так, Китай хотів би завершення війни там, але той глухий кут, куди американці самі себе загнали, на користь Піднебесній,

– переконаний Пендзин.

Він додав, що країни Перської затоки сьогодні нарешті зрозуміли, що гарантії безпеки, які надають США, не вартують паперу, на якому вони були підписані. Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, це все на користь Пекіну, який ніколи не поспішає. Китайці вибудовують свою стратегію на десятиріччя.

Путін в Китаї: яке питання міг порушити Сі?

Аналізуючи поведінку Китаю і візит Путіна туди, який проходив 19 – 20 травня, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Володимир Головко також наголосив на тому, що Пекін має власну тактику, він стриманий, прямого тиску не чинить. З його слів, китайська сторона дуже рідко до цього вдається.

Проте він вважає, що Сі буде ставити питання перед Росією, аби та не здійснювала кроки до дестабілізації ситуації в Європі, використовуючи зокрема Білорусь. Як відомо, країна-агресорка постійно погрожує європейцям.

Однак ставити ультиматуми Росії, аби та завершила війну в Україні, Китай не стане. Адже, як пояснив Головко, Сі Цзіньпіну вигідно купувати дешевий російський газ і нафту.

Китай ставить понад усе виключно свої інтереси. Якщо йому вигідно продавати безпілотники й Україні, й Росії, то він буде наживатися на обох. Тому думати, що він піде на благодійність, встановлюватиме мир власним коштом, не варто. Тим більше, що погляд Китаю на мир не надто збігається з українським,

– підсумував Головко.

Про що домовились Росія і Китай?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час візиту Путіна до Китаю сторони підписали спільну заяву, яка передбачає подальше посилення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між країнами. Путін і Сі домовились про впровадженя низки проєктів в енергетичній сфері.

Під час зустрічі з Сі російський диктатор озвучив, що протягом попередніх 25 років товарообіг між Росією і Китаєм підвищився у понад 30 разів. Очільник Кремля також наголосив на важливості безвізового режиму між країнами.