Розвідувальна служба нагадала додала, що повернути стабільність у світ можна лише позбавивши Росію доступу до технологій, які вона використовує для ведення злочинної війни. Про це ГУР написало у власних соцмережах.

Що відомо про "Герань-4"?

ГУР МО повідомило, що випробовувальні пуски здійснювались з дронопорту “Приморськ” в Орловській області та території колишнього Донецького аеропорту. З травня 2026 року країна-агресорка почала використовувати їх для здійснення терористичних атак по території України.

Головне управління розвідки повідомило, що бортова система управління та електронна компонентна база не відрізняються від попередніх відомих БпЛА виробництва АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуга"". Габарити нового "Герань-4” не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину.

Максимальна швидкість "Герані-4" – 500 кілометрів на годину, а висота польоту – 5000 метрів. Безпілотник може нести бойову частину на відстань до 450 кілометрів.



Для виготовлення попередніх версій БпЛА “Герань-3” ворог застосовував планер бензинової “Герань-2”. Але це було неефективно для польотів на великих швидкостях, а також для маневрування з великим перевантаженням.

"Герань-4” має новий планер з покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Для покращення спротиву повітря зменшили кількість люків на корпусі.

У новому дроні використовують два типи турбореактивних двигунів з Китаю: знятий з виробництва Telefly LX-WP-160 та двигун, який є на БпЛА "Герань-5” – Telefly TF-TJ2000A. Новий планер дозволяє дрону маневрувати на швидкостях від 300 до 400 кілометрів на годину. Безпілотник містить чимало іноземних компонентів, майже всі вони із Китаю.